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Нападающий «Вашингтона» рассказал, как ему порезали лицо на льду

Нападающий «Вашингтона» рассказал, как ему порезали лицо на льду
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после смерти бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком вспомнил опасный случай, который произошёл с ним несколько лет назад. Форвард тогда работал волонтёром в лагере дома, в Северной Дакоте, и играл с детьми.

«Они повалили меня на лёд, падали друг на друга и истерически смеялись. Затем один парнишка на полной скорости, поскользнувшись, проехал в кучу ногами вперёд, он фактически ударил меня прямо в лицо лезвием конька. Поэтому мне пришлось наложить швы выше и ниже глаза. У меня до сих пор на брови остался шрам, который переходит на лоб. К счастью, лезвие проскользило на одном уровне с моим лицом и не порезало глаз.

Я думаю, что во время игры ты всегда внимательно следишь за тем, где находятся твои коньки. Знаю, что делаю так. Если перед тобой кто-то лежит на льду, даже если толкают сзади, ты всегда убираешь ноги с дороги, если это важно сделать. Это может выглядеть ужасно, если игрок, падая на кого-то, летит вперёд коленями, но именно это ты делаешь, чтобы не приземлиться на ноги. Я просто предполагаю, что у всех остальных такой же менталитет. Но случаются и очень странные вещи. Тебя толкают сзади, и ты остаёшься на одной ноге — а другая поднимается в воздух. Мне попали лезвием конька в визор во время нашего последнего предсезонного матча, как раз в этом году. Так что я был в паре дюймов от того, чтобы меня порезали», — приводит слова Оши The Athletic.

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