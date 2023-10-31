Хмелевски: очень рад, что получилось оформить хет-трик на глазах папы

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Амуром» (4:1) и рассказал о своём хет-трике в матче.

«Хорошие эмоции, очень приятно оформить хет-трик. Чувствовали болельщиков в течение всего матча. Сегодня была хорошая реализация, обычно бывает тяжелее с этим. Когда забрасываем в большинстве, у нас хорошие шансы выиграть.

Что стало ключевым, помимо большинства? У нас было больше уверенности, мы хорошо двигали шайбу.

Насколько приятно оформить хет-трик при родных трибунах? Папа приехал на две недели, во второй раз он смотрел игру с трибун. Очень рад, что получилось оформить хет-трик на его глазах.

Сегодня была хорошая драка Мелоша с Ли? Николя – командный игрок, он всегда сделает правильное решение для команды. Мелош почувствовал, что чуть-чуть пошли на Самонова, так что он всё правильно сделал.

Насколько классно было сегодня играть при полных трибунах? Надеемся, ещё больше будет в следующем матче с «Ак Барсом», — цитирует Хмелевски пресс-служба уфимского клуба.