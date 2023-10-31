Бурная реакция травмированного Радулова на гол «Ак Барса» в ворота СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте стартового отрезка игры Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Никиты Лямкина открыл счёт в матче.

Травмированный капитан казанского клуба Александр Радулов рядом с Вадимом Щипачёвым, который также пропускает матч, бурно отреагировал на гол «Ак Барса».

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В следующей встрече регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Авангардом». Казанский клуб отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву». Обе игры состоятся 2 ноября.