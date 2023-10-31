Бурная реакция травмированного Радулова на гол «Ак Барса» в ворота СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, счёт равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк (Лукоянов, Лямкин) – 03:04 (5x5) 1:1 Грицюк (Чивилёв, Пашнин) – 10:49 (5x5) 2:1 Глотов (Пашнин, Рендулич) – 19:50 (5x5)
На четвёртой минуте стартового отрезка игры Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Никиты Лямкина открыл счёт в матче.
Травмированный капитан казанского клуба Александр Радулов рядом с Вадимом Щипачёвым, который также пропускает матч, бурно отреагировал на гол «Ак Барса».
В следующей встрече регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Авангардом». Казанский клуб отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву». Обе игры состоятся 2 ноября.
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