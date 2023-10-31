Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Амуром» (4:1).

«Хорошая игра с нашей стороны с первой до последней минуты. Чётко играли по заданию. Было важно выиграть, потому что мы идём рядом в турнирной таблице, тем более мы проиграли два предыдущих матча. Очень важно было сыграть хорошо перед нашими болельщиками, их слышно, это придаёт нам эмоции. В большинстве молодцы, хорошо сыграли, Александр Самонов был надёжен и Саша Хмелевски оформил хет-трик. Хорошая победа.

Не заявили сегодня Сергея Шмелёва и Григория Панина? Шмелёв работает и готовится, Панину дали отдохнуть. У нас позволяет ситуация, молодые неплохо играют, поэтому, учитывая график, воспользовались тем, чтобы дать Григорию отдохнуть.

Было ли желание упростить игру? Джош Ливо вышел, большинство стало смотреться по-другому. Праворукий на фланге, в центре, леворукий защитник – это давало вариации при атаке ворот. Мы сделали акцент на то, чтобы не искать лишнюю передачу, больше были нацелены на ворота.

Когда выйдет Алалыкин? Не могу пока сказать. У него было тяжёлое повреждение, ему через несколько дней снимут гипс. Такая травма голеностопа очень сложная.

Драка Мелоша и Ли завела команду? Да, очень хорошо, что Николя постоял за себя и вратаря, завёл команду. Тем более там была цепная реакция: Мелош подрался, болельщики закричали, всем понравилась драка. Это придало эмоций.

Какие ожидания от матча с «Ак Барсом»? Будет напряжённая борьба. Насколько я видел, Зинэтула Билялетдинов не одевает Радулова и Шипачёва, так что я думаю, что они тоже серьёзно готовятся», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».