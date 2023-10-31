«Ничего нового». Никишин — о причинах поражения СКА в матче с «Ак Барсом»

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3).

«Хорошо играли всю игру. Мы не реализовали свои моменты, «Ак Барс» реализовал. Ничего нового. Обе команды играли хорошо. Игра на пятаке сегодня стала ключевым компонентом? Конечно, раз соперник оттуда забил. Мы так сыграть не смогли.

Реализация? Считаю, это наша недоработка. Были хорошие моменты. Уже какую игру мы провели с большим количеством бросков, но не смогли забить. «Ак Барс» закрывается в концовке? Нормально к этому отношусь. Они ведут, играют по счёту. С их стороны это правильно. Они не идут в атаку, чтобы не допустить ошибок, не получить контратаки», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.