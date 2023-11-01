Экс-защитник сборной Канады о ЮЧМ в Сочи: местные фанаты поддерживали нас в финале

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал об игре в финале юниорского чемпионата мира 2013 года в Сочи. Игрок обороны играл в составе сборной Канады со сборной США.

«Каково было играть на арене, которая через год приняла Олимпиаду? Мы знали, что ЮЧМ становился проверочным турниром перед Играми. В финальной игре фанаты (матч Канада — США собрал 6127 зрителей — прим. «Чемпионата») поддерживали нас — думаю, из-за того, что американцы выбили Россию в полуфинале. Было классно иметь такую поддержку, особенно в ключевые моменты игры — было ощущение, что мы играем в Канаде. Никогда не забуду, что играл на той арене, которая вскоре приняла Олимпиаду, это был особенный момент моей жизни», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: