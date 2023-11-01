Известная телеведущая рассказала об общении с легендами российского хоккея

Известная телеведущая Юлия Бордовских рассказала об общении с легендами российского хоккея в рамках создания документального сериала, анонсированного на онлайн-кинотеатре START.

«C кем из спикеров было самое интересное общение? Скажем, они все очень дороги моему сердцу. Во-первых, потому что это великие люди. Во-вторых, многие из них мои друзья. А в-третьих, когда день за днём ты общаешься с этими людьми, всё больше и больше наполняешься их невероятной энергией. Не просто хоккейной, а чемпионской, что ли, человеческой. А самое запоминающееся в процессе съёмок – это получить «доступ к телу».

Очень сложно было организовать, например, интервью с признанным красавцем Ильёй Ковальчуком, потому что он очень много путешествует. Он всегда был открыт, всегда говорил, что обязательно придёт к нам. Но он действительно много передвигается, сын у него в Бразилии играет в футбол, а сейчас его пригласили в сборную России, а семья вся в Майами. Так что, когда он наконец подтвердил съёмку, это был один из самых долгожданных моментов.

Саша Овечкин был «расписан» в Москве по минутам, и я отправилась в Вашингтон. И даже попала на первый матч “Кэпиталз” с “Питтсбургом”.

Вообще, хочется всех наших героев отдельно всех поблагодарить. Потрясающий Профессор Игорь Ларионов, который творит историю в Нижнем Новгороде. Душевный, тёплый Борис Майоров, который помнит все подробности 60-летней давности. Открытый, искренний и очень сильный Владислав Третьяк. Абсолютно харизматичный Вячеслав Фетисов. Очень не по-хоккейному мягкий Валерий Каменский. Статный Алексей Касатонов – личный тренер Владимира Путина по хоккею. Детальный и глубокий Вячеслав Быков. Скромный и великий Павел Дацюк.

Не могу кого-то особо выделить, но могу сказать, что я наполнена этим проектом. Он вернул меня во времена НТВ, он изменил не только мою жизнь, но и отношение к ней. Не всем сейчас просто принимать перемены, которые происходят со всей нашей планетой. Считаю, что наш фильм может стать той самой опорой, фундаментом, который даст понимание людям, что у нас хорошего очень много в жизни. У нас есть спорт, есть величайшие люди, многие из которых вернулись из НХЛ и творят хоккейную историю здесь. Алексей Жамнов, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Андрей Николишин, Алексей Морозов – их много. Они все – герои нашего фильма. Это люди, которые обладают мировым хоккейным опытом, и они сейчас здесь, в России! В общем, надо ходить на хоккей, там такие страсти! КХЛ уже 15 лет, есть о чем поговорить. И на что посмотреть», – сказала Бордовских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.