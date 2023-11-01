Онлайн-кинотеатр START анонсировал документальный сериал о российском хоккее

Четырёхсерийный документальный сериал, произведённый продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), выйдет в онлайн-кинотеатре START.

Масштабный экскурс в прошлое, настоящее и будущее хоккея соединит игроков, тренеров и знаковых для этого вида спорта людей: Игоря Ларионова, Илью Ковальчука, Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка, Алексея Морозова, Павла Дацюка, Алексея Касатонова и других.

Хоккей в России — не просто игра, это культурный тренд, выходящий за рамки спорта. В стране 45 профессиональных хоккейных клубов, почти у всех есть детская школа, академия или даже несколько. В 2021-м году в России было зарегистрировано 103 тысячи хоккеистов — это не только профессионалы, а все, кто играет в хоккей. Этим людям — игрокам и болельщикам, профессионалам и любителям, родителям и детям — посвящается сериал.