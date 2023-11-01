Известный агент Шуми Бабаев оценил сенсационное лидерство «Лады» в Восточной конференции КХЛ. Тольяттинский клуб одержал 15 побед в 27 матчах. Предыдущие пять сезонов клуб провёл в ВХЛ.

«Думаю, что всех должно удивлять лидерство «Лады» в Восточной конференции. Команда играет не самым топовым составом, но показывает характер и игровые качества. И, конечно, видна работа тренеров. Думаю, что в нынешнем успехе Тольятти большую роль играем именно команда и коллектив, нежели отдельно взятые лидеры», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2014/2015 произошло первое возвращение «Лады» в КХЛ, тольяттинцы провели в элите четыре сезона подряд, но ни разу не вышли в плей-офф и в результате были исключены из лиги в 2018-м на основе рейтинга, составленного по поручению тогдашнего президента лиги Дмитрия Чернышенко.