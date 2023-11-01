Новиков: Мозякин может передать игрокам «Металлурга» своё мастерство

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга».

«Здесь обсуждать нечего. Мозякин – уважаемый игрок, прошедший хороший путь в качестве хоккеиста и гражданина, он добился всяческих успехов. То, что он перешел на тренерскую работу, – это естественный путь. Он сможет правильно повлиять на обстановку внутри коллектива. Когда в команду приходит такой именитый человек, хочется тянуться к нему и быть лучше.

Чего хочет сам Мозякин? Просто стоять в галстуке и смотреть хоккей или же учиться тренерскому делу? Если второе, то ему нужно не стесняться общаться с детскими тренерами и коллегами из других команд. На своем примере могу сказать, что я чего-то добился только потому, что сам много спрашивался и советовался, после чего выбирал свой путь. Сейчас Сергей начинает тренерскую работу. Он может передать игрокам свое мастерство, что не так просто. Такие люди должны оставаться в хоккее. А в какой роли – это им выбирать. Если Сергей хочет быть в команде, никаких вопросов к нему возникать не может», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).