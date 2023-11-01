Защитник «Металлурга» рассказал, как Сергей Мозякин повлиял на игру команды

Защитник «Металлурга» Макар Хабаров прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:2) и оценил назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб магнитогорского клуба.

«Мы все понимали, что должны были выигрывать, тем более при своих трибунах. Обязаны были брать игру. Как удалось вернуться в игру после пропущенной шайбы? Ничего такого не произошло. Соперник воспользовался своим преимуществом и забил «5 на 4». Нам нужно было не отступать от своего плана, продолжать навязывать им свою игру. Гол? Оказался на вершине, здорово, что со второй попытки удалось забить.

Как команда восприняла появление Сергея Мозякина в тренерском штабе? Конечно, положительно. Сергей Валерьевич — легенда клуба, КХЛ и российского хоккея. Однозначно добавил нам эмоций. Что он советовал на лавке? Я не слушал, он работает с нападающими, у нас все роли распределены. Что Сергей Валерьевич может дать команде? Опыт, знания, может просто заряжать своим присутствием», – цитирует Хабарова Metaratings.ru.