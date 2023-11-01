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Источник: нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий покинул расположение клуба из-за смерти отца

Источник: нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий покинул расположение клуба из-за смерти отца
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Как сообщает «БИЗНЕС Online», нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий пережил смерть отца и покинул расположение казанского клуба. 34-летний форвард может пропустить завтрашний матч с «Салаватом Юлаевым».

В текущем сезоне Кагарлицкий провёл 24 матча, в которых набрал 12 очков — забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Всего в КХЛ нападающий провёл 709 матчей и набрал 484 очка — забил 178 голов и отдал 306 результативных передач.

После 24 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. На счету клуба 16 побед и 34 набранных очка.

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