«Это трудное решение». Нападающий «Вашингтона» Бекстрём сделал шокирующее заявление

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления в клубе из-за травмы.

«Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил на неопределённое время уйти из игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса. В настоящее время я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации», — цитирует Бекстрёма официальный сайт клуба.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата-2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.