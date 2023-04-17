«Ему придётся принять решение о своей карьере». Генменеджер «Вашингтона» — о Бекстрёме

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о последствиях операции у форварда клуба Никласа Бекстрёма.
«Это серьёзная операция. Это расстраивает, потому что я не знаю, насколько лучше станет. Я не видел, чтобы другие игроки выздоравливали и возвращались на тот уровень, на котором, по их мнению, они были раньше. Ему придётся принять решение о своей карьере, подумать о том, где он находится. Я не знаю, что может произойти в межсезонье, что бы сделало Бекстрёма значительно лучше», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.
Как сообщает портал, Маклеллан и Бекстрём встретятся до начала лета и примут решение.
Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата-2022/2023.
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