Нападающий «Спартака»: зачем поздравлять Голдобина? Хет-трик для него обычное дело

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) и оценил хет-трик форварда красно-белых Николая Голдобина.

«Впечатления от игры позитивные. Мы забыли поражение от «Сибири», нам нужно двигаться дальше. Нужно больше побед.

Успел ли я поздравить Голдобина с хет-триком? А зачем? Хет-трик для него – обычное дело. Судьи отменили его четвёртый гол? Да ладно, ему трёх мало, что ли? Конечно, ему нужно было голами со мной поделиться. Настроение в команде позитивное. А каким ещё оно может быть? Но сезон на этом не заканчивается. Удержаться на вершине тяжелее, чем взобраться на неё.

«Нефтехимик» нас особо не удивил. Команда играла в контратакующий хоккей, мы же грамотно сыграли, без ошибок. Ожидания от матча с ЦСКА? Дерби есть дерби. Будет бойня. Кто допустит меньше ошибок и лучше сыграет в большинстве, тот и выиграет», — приводит слова Цыплакова «РБ Спорт».

Голдобин установил личный рекорд по голам в сезоне. В текущей регулярке на его счету 20 шайб. Предыдущее лучшее достижение было установлено в сезоне-2022/2023 – 19 шайб.