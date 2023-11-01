Генеральный менеджер «Оттавы» Дорион покинул свой пост

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион покинул свой пост. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Дорион занял пост генерального менеджера «Оттавы» 10 апреля 2016 года после ухода Брайана Мюррея.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» сыграла восемь матчей, в которых одержала четыре победы при четырёх поражениях. С восемью результативными баллами канадский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Сегодня, 1 ноября, НХЛ объявила, что «Оттава Сенаторз» лишается выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 года. Это наказание канадского клуба за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» в марте 2022 года.