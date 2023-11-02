28 сейвов Ивана Просветова принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

Сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Росс Колтог, Микко Рантанен, Арттули Лехонен и Боуэн Байрэм. На воротах у команды сыграл российский голкипер Иван Просветов, сделавший 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков.
За «Сент-Луис» единственной шайбой отметился канадский нападающий Роберт Томас.
После девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 19 очками. «Сент-Луис» расположился на12 строчке, набрав семь очков в восьми играх.
Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
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