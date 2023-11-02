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28 сейвов Ивана Просветова принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

28 сейвов Ивана Просветова принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»
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Сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Росс Колтог, Микко Рантанен, Арттули Лехонен и Боуэн Байрэм. На воротах у команды сыграл российский голкипер Иван Просветов, сделавший 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков.

За «Сент-Луис» единственной шайбой отметился канадский нападающий Роберт Томас.

После девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 19 очками. «Сент-Луис» расположился на12 строчке, набрав семь очков в восьми играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Колтон (Вуд) – 08:53     2:0 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 13:19 (pp)     2:1 Томас (Капанен, Ледди) – 37:49     3:1 Лехконен (Макар, Рантанен) – 41:41     4:1 Байрэм (Маккиннон) – 47:59    
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