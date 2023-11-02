«Анахайм Дакс» в овертайме переиграл «Аризону Койотс», у Троя Терри хет-трик

Сегодня, 2 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).

В составе «Анахайм» заброшенной шайбой отметился швед Лео Карлссон, а также хет-трик на счету американца Троя Терри.

За «Аризону» голами отметились американский нападающий Логан Кули и канадец Лоусон Круз (дважды).

После десяти матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 12 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке, набрав девять очков в девяти играх.

Следующий матч «Анахайм» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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