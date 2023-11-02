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«Анахайм Дакс» в овертайме переиграл «Аризону Койотс», у Троя Терри хет-трик

«Анахайм Дакс» в овертайме переиграл «Аризону Койотс», у Троя Терри хет-трик
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Сегодня, 2 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).

В составе «Анахайм» заброшенной шайбой отметился швед Лео Карлссон, а также хет-трик на счету американца Троя Терри.

За «Аризону» голами отметились американский нападающий Логан Кули и канадец Лоусон Круз (дважды).

После десяти матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 12 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке, набрав девять очков в девяти играх.

Следующий матч «Анахайм» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Терри – 03:46 (pp)     2:0 Терри – 09:35 (pp)     2:1 Круз (Мозер, Бьюгстад) – 11:41     2:2 Кули (Мозер, О'Брайен) – 14:51     2:3 Круз – 34:25     3:3 Карлссон (Терри, Гудас) – 44:01     4:3 Терри (Мактавиш) – 63:27    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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