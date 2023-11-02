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Минтюков стал 9-м самым молодым защитником, набравшим 7 очков в 10 дебютных матчах НХЛ

Минтюков стал 9-м самым молодым защитником, набравшим 7 очков в 10 дебютных матчах НХЛ
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Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков сделал голевую передачу в матче с «Аризоной Койотс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Минтюков в возрасте 19 лет и 341 дня стал девятым самым молодым защитником, набравшим семь очков в 10 дебютных матчах НХЛ. Последний игрок обороны моложе Павла, кто отметился таким достижением, был Зак Веренски (19 лет, 109 дней) в сезоне-2016/2017.

Павел Минтюков был признан второй звездой сыгранной встречи.

После десяти матчей «Анахайм» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 12 очками.

Сегодня, 2 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).

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