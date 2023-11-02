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«Салават Юлаев» обменял в «Нефтехимик» форварда Даниила Скорикова на денежную компенсацию

«Салават Юлаев» обменял в «Нефтехимик» форварда Даниила Скорикова на денежную компенсацию
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«Салават Юлаев» обменял в «Нефтехимик» форварда Даниила Скорикова на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

24-летний нападающий выступал в системе «Салавата Юлаева» с 2016 года. Всего на счету Скорикова 27 матчей в КХЛ, в которых он забросил две шайбы с показателем полезности «-3».

В ВХЛ на счету нападающего 209 матчей, в которых Скориков набрал 78 очков — забросил 52 шайбы и отдал 26 результативных передач — с показателем полезности «-1».

После 24 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции лиги. «Нефтехимик» расположился на девятой строчке в таблице Востока после 24 проведённых матчей.

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