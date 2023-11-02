Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с защитником Василием Токрановым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги 34-летний игрок обороны провёл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В межсезонье Токранов перешёл из «Ак Барса» в череповецкий клуб. В прошлом сезоне КХЛ Василий провёл за казанцев 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету Токранова одна результативная передача в семи матчах.

Всего в КХЛ Токранов провёл 485 матча, в которых набрал 152 очка — забросил 42 шайб и отдал 110 результативных передач.