Кожевников: «Авангард» всю молодёжь при Хартли растерял, руководство делало для него всё

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о периоде работы Боба Хартли в «Авангарде».

«Авангард» мне близок, но они ж всю молодёжь при Хартли растеряли. Кто в Канаду убежал, кто в КХЛ в другой клуб перешёл. А потом пишут, что он великий тренер. Мне смешно. У него руководство было замечательное, для него всё делало», — приводит слова Кожевникова «Российская газета».

Напомним, Боб Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021-м.

В текущем сезоне омский клуб провёл 24 матча, в которых набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Александр Кожевников раскритиковал уровень судейства в текущем сезоне КХЛ.