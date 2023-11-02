Несколько игроков «Питтсбурга» использовали защиту шеи на тренировке

Журналистка Мишель Крекиоло в соцсети Х (ранее «Твиттер») заявила, что игроки «Питтсбург Пингвинз» Маркус Петтерссон, Эрик Карлссон, Ларс Эллер и Райан Грейвз использовали защиту шеи на тренировке команды.

Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что НХЛ не может обязать игроков использовать такую защиту, однако в клубе игрокам настоятельно рекомендуют делать это.

Напомним, матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту Адама Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.