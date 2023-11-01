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«Питтсбург» введёт обязательную защиту шеи для хоккеистов своих команд в АХЛ и ECHL

«Питтсбург» введёт обязательную защиту шеи для хоккеистов своих команд в АХЛ и ECHL
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Как сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан, игроки «Уилкс-Бэрри» из АХЛ и «Уилинг Нейлерс» из ECHL должны будут использовать защитные щитки для шеи и запястий. Из-за положений коллективного соглашения «Питтсбург» не может обязать использовать подобную защитную экипировку на уровне НХЛ.

«Мы не можем обязать использовать подобную защитную экипировку на уровне НХЛ, но мы будем настоятельно рекомендовать сделать это. Надеюсь, лига рассмотрит этот вопрос. Мы должны извлечь уроки из этой ужасной, чудовищной трагедии», – цитирует Салливана The Hockey News.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.

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