Форвард СКА Гальченюк пропустит игру с «Авангардом»

Сегодня, 2 ноября, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе армейского клуба встречу пропустит нападающий Алекс Гальченюк. Отметим, что в прошлом матче СКА с «Ак Барсом» Алекс сыграл 11 минут 58 секунд. Также игру пропустит Александр Кадейкин. Капитаном назначен Александр Никишин.

Состав СКА:

Серебряков (Мойсевич);

Сергеев — Никишин, Зыков — Бардаков — Дедунов;

Федотов — Пашнин, Толчинский — Чивилёв — Хайруллин;

Земчонок — Сапего, Старков — Глотов — Алистров;

Выдренков, Рендулич — Зинченко — Грицюк, Синяткин.

Состав «Авангарда»:

Мишуров (Бережной);

Шарипзянов — Чистяков, Ткачёв — Спунер — Буше;

Шулак — Гуляев, Филатьев — Николишин — Гераськин;

Киселевич — Мурылёв, Венгрыжановский — Пьянов — Игумнов;

Чмыхов, Мартынов — Холодилин — Круженков, Верба.