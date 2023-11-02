Форвард СКА Гальченюк пропустит игру с «Авангардом»

Сегодня, 2 ноября, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе армейского клуба встречу пропустит нападающий Алекс Гальченюк. Отметим, что в прошлом матче СКА с «Ак Барсом» Алекс сыграл 11 минут 58 секунд. Также игру пропустит Александр Кадейкин. Капитаном назначен Александр Никишин.
Состав СКА:
Серебряков (Мойсевич);
Сергеев — Никишин, Зыков — Бардаков — Дедунов;
Федотов — Пашнин, Толчинский — Чивилёв — Хайруллин;
Земчонок — Сапего, Старков — Глотов — Алистров;
Выдренков, Рендулич — Зинченко — Грицюк, Синяткин.
Состав «Авангарда»:
Мишуров (Бережной);
Шарипзянов — Чистяков, Ткачёв — Спунер — Буше;
Шулак — Гуляев, Филатьев — Николишин — Гераськин;
Киселевич — Мурылёв, Венгрыжановский — Пьянов — Игумнов;
Чмыхов, Мартынов — Холодилин — Круженков, Верба.