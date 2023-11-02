Барберио и Фисенко устроили яркую драку в матче «Лада» — «Северсталь»
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В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3-й период
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Пилипенко) – 05:16 (5x5) 1:1 Сёмин (Шумаков) – 22:04 (4x4) 1:2 Скоренов (Иванцов, Коростелёв) – 23:28 (5x5) 1:3 Абросимов (Седов, Муханов) – 27:18 (5x5) 1:4 Скоренов (Седов, Иванцов) – 29:40 (5x5)
В конце первой двадцатиминутки защитник череповецкого клуба Марк Барберио и нападающий «Лады» Михаил Фисенко устроили яркую драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
По итогам эпизода Барберио получил пять минут за драку и две минуты штрафа за грубость. Михаилу Фисенко выписали пять минут за драку.
В следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинский клуб сыграет в гостях с ЦСКА. «Северсталь» отправится в гости к «Куньлуню». Обе встречи состоятся 5 ноября.
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