Барберио и Фисенко устроили яркую драку в матче «Лада» — «Северсталь»

В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.

В конце первой двадцатиминутки защитник череповецкого клуба Марк Барберио и нападающий «Лады» Михаил Фисенко устроили яркую драку.

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По итогам эпизода Барберио получил пять минут за драку и две минуты штрафа за грубость. Михаилу Фисенко выписали пять минут за драку.

В следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинский клуб сыграет в гостях с ЦСКА. «Северсталь» отправится в гости к «Куньлуню». Обе встречи состоятся 5 ноября.