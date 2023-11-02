Билялетдинов ответил на вопрос, готовил ли клуб Шипачёва и Радулова к матчу с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в «зелёном дерби» от «Салавата Юлаева» (1:3) ответил на вопрос готовил ли клуб нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова к матчу с уфимским клубом.

«Нет, это совпадение, мы их берегли, старались не трогать, чтобы они полноценно восстановились. По одному из игроков был вопрос вчера, но потом ответили, что оба готовы.

Меня невозможно ничем удивить в хоккее? Нужно каждый день смотреть и учиться. Будешь стоять на месте — проиграешь. Это постоянный процесс. У меня ещё всё впереди», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Айнур Шаймарданов.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.