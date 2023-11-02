Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов прокомментировал отсутствие Кагарлицкого

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в «зелёном дерби» от «Салавата Юлаева» (1:3) прокомментировал отсутствие форварда казанского клуба Дмитрия Кагарлицкого. Напомним, у нападающего умер отец. Ранее Кагарлицкий рассказывал, что его отца ждёт операция.

«Мы его трогать не будем. Он должен сделать всё так, как должен делать. Никакого нашего давления нет», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Айнур Шаймарданов.

Отметим, что в матче со СКА (3:2) Кагарлицкий забил и прервал безголевую серию из 11 матчей.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.