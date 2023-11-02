Глазачев — об игре СКА: не день Бекхэма, бывает, у соперника залетает всё, а у тебя ничего

Бывший игрок нескольких клубов российской Суперлиги и КХЛ Константин Глазачев высказался об игре СКА с омским «Авангардом» (3:5).

«Что сказать, в Петербурге был не день Бекхэма. Бывают такие матчи, когда у соперника залетает всё, а у тебя ничего. Навскидку не могу вспомнить, чтобы Шарипзянов делал хотя бы дубль, а сейчас сразу хет-трик. У игроков СКА же пока совершенно не летит.

Отдельно хочу отметить питерских болельщиков: даже при не самых позитивных результатах они обеспечивают аншлаги в каждой игре. Не секрет, что поражения часто отпугивают болельщиков, но в Петербурге продолжают верить в команду. Что делать в такой ситуации? Не нервничать, продолжать поддерживать друг друга, внимательно слушать всё, что говорят тренеры. Класса у СКА достаточно, чтобы поправить результаты», — сказал Глазачев «Чемпионату».