Тренер «Спартака» – об отменённой шайбе в дерби с ЦСКА: этот гол, конечно, повлиял бы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал отменённый гол Николая Голдобина в игре с ЦСКА (0:3).

«Отменённый гол? Всегда легче играть с таким соперником, когда ведёшь в счёте. Поэтому этот гол, конечно, повлиял бы на течение игры, если общую картинку брать. С другой стороны, гол не засчитали, игра продолжается, матч длится 60 минут. Поэтому уповать на то, что это одна из причин поражения, неправильно.

По моментам могу сказать, что не видел за последние несколько матчей столько [моментов], сколько видел сегодня. Я не любитель статистики, но нам её дают – и она говорит об этом. Даже не по броскам, а по голевым моментам, которые команды создали. По ним вроде всё красиво, а голов нет – вот и всё. [Обычно] побеждает тот, кто забивает на одну шайбу больше. Но сегодня ЦСКА забил на три гола больше», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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