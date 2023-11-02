«В шоке был. Мог только мечтать о таком». Шарипзянов — о первом хет-трике в карьере

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над СКА (5:3) прокомментировал свой первый в карьере хет-трик.

«Какие мысли были, когда залетела третья шайба? Если честно, в шоке был. Мог только мечтать о таком раскладе. Ребята хорошо сыграли, где-то на меня сыграли. Наверное, это первый мой хет-трик, не думаю, что я в детстве когда-то забивал. Ощущения прекрасные. Хорошо, что такое случилось. Будем надеяться, что не в последний раз. Один раз — уже хорошо для защитника», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Шарипзянов стал лишь вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым был Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.