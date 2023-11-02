Верба рассказал, из-за чего он подрался с форвардом СКА Зинченко

Нападающий «Авангарда» Марк Верба после победы над СКА (5:3) рассказал о драке с нападающим армейского клуба Иваном Зинченко.

«Как произошла драка? Потыркались немножко, потом соперник предложил. Я не отказываюсь обычно. Так и получилось. Надеюсь, что она повлияла на результат», — сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

В текущем сезоне Верба сыграл за омский клуб два матча без набранных баллов.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Оба матча состоятся 4 ноября.