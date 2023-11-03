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«Детройт» уступил «Флориде», Бобровский сыграл на ноль, Куликов отметился голевым пасом

«Детройт» уступил «Флориде», Бобровский сыграл на ноль, Куликов отметился голевым пасом
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«Детройт Ред Уингз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 0:2. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

Голы у гостей забили Стивен Лоренц и Антон Лунделль, одним из ассистентов которого был российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин сыграл 6 минут 19 секунд, провёл один силовой приём, заработал две минуты штрафа и «0» по системе «плюс-минус».

Куликов провёл на площадке 18 минут 39 секунд. Он сделал один хит, заработал две минуты штрафа и «+2» по системе «плюс-минус». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл 59 минут 49 секунд. Он закончил матч с процентом отражённых бросков 1.000, сделав 22 спасения.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лоренц (Миккола) – 39:08     0:2 Лунделль (Ткачук, Куликов) – 58:48    
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