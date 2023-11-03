«Детройт» уступил «Флориде», Бобровский сыграл на ноль, Куликов отметился голевым пасом
Поделиться
«Детройт Ред Уингз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 0:2. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.
Голы у гостей забили Стивен Лоренц и Антон Лунделль, одним из ассистентов которого был российский защитник Дмитрий Куликов.
Российский нападающий «Детройта» Клим Костин сыграл 6 минут 19 секунд, провёл один силовой приём, заработал две минуты штрафа и «0» по системе «плюс-минус».
Куликов провёл на площадке 18 минут 39 секунд. Он сделал один хит, заработал две минуты штрафа и «+2» по системе «плюс-минус». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл 59 минут 49 секунд. Он закончил матч с процентом отражённых бросков 1.000, сделав 22 спасения.
Комментарии
- 3 ноября 2023
-
04:59
-
04:55
-
04:45
-
04:43
-
04:33
-
03:15
-
02:57
-
01:00
-
00:00
- 2 ноября 2023
-
23:50
-
23:41
-
23:39
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:24
Партнерский контент