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Буше: первая пятёрка «Авангарда» сыграла за Кравеца? Не обращаем внимания на слухи

Буше: первая пятёрка «Авангарда» сыграла за Кравеца? Не обращаем внимания на слухи
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил победу в матче со СКА (5:3) и отметил великолепную поддержку омских болельщиков даже на выездных матчах.

«Первая пятёрка сыграла за Кравеца? Мы просто выходим и стараемся победить, не обращаем внимания на слухи. Команда делает всё для победы. В последних матчах у нас неплохо получается.

Поддержка, как будто в Омске? У нас много болельщиков, здорово, что они поддерживают нас и на выезде. Не сказал бы, что мы играли словно дома, но слышать такую поддержку определённо было приятно», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Главным героем матча стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик. Три передачи на счету Райана Спунера.

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