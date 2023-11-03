«Отличная лига, мне здесь нравится». Легионер «Спартака» Принс — о 250 играх в КХЛ

Форвард «Спартака» Шейн Принс положительно отозвался об игре в КХЛ. Легионер провёл в лиге свой 250-й матч, в котором красно-белые уступили ЦСКА (0:3).

«Отличная лига. Мне здесь нравится играть. С каждым матчем я становлюсь лучше. Здесь собраны мастеровитые и техничные хоккеисты. Очень горжусь, что выступаю здесь. Я полюбил КХЛ со своей первой игры в России. 250 матчей — отличная цифра, но дальше — больше.

Помню ли я свою первую игру в КХЛ? Конечно, «Сибирь» играла в Хабаровске против «Амура». Я только прилетел в Россию и сразу игра на Дальнем Востоке. Что я думал тогда? Ничего не думал. Единственное, со мной никто тогда не разговаривал, и я был полностью сконцентрирован на хоккее», — приводит слова Принса Legalbet.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА завершилась со счётом 0:3. Армейцы одержали третью победу подряд и поднялись на пятое место в Западной конференции, набрав 30 очков. Команда Алексея Жамнова идёт второй на Западе, имея в активе 36 баллов.