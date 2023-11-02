ЦСКА забрал дерби у «Спартака»! Голдобин снова забил, но его гол отменили

Матчи между «Спартаком» и ЦСКА всегда вызывают повышенный зрительский интерес. А учитывая отличную работу тренерского штаба красно-белых и явный прорыв в нынешнем регулярном чемпионате, сегодняшняя встреча стала привлекательнее вдвойне. Алексей Жамнов в очередной раз подтвердил, что умеет работать на лавке и мотивировать игроков, раскрывая их талант. Посмотрите, как себя проявляет спартаковское звено Порядин – Морозов – Голдобин. Николай и вовсе набрал какую-то сумасшедшую форму, являясь одновременно лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Неужели Голди доберётся до отметки в 100 очков за сезон?

«Когда начинаю задумываться, то кажется, что меньше очков получается. Так что я просто живу одним днём. Сегодня хорошо сыграли. Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки. Я не думаю ни о каких рекордах — просто кайфово забивать и отдавать пасы. В этом и состоит хоккей — чтобы болельщики были счастливы», — отмечал сам Николай.

ЦСКА отстаёт от «Спартака» на восемь очков, нынешняя регулярка даётся коллективу Сергея Фёдорова тяжело. Многие хоккеисты уже по несколько раз завоёвывали Кубок Гагарина, а потому периодически приходится доставать из себя всё возможное, включая мотивацию. Но недооценивать армейцев с их мощным подбором исполнителей ни в коем случае нельзя. Команда опытная и способная прибавить в любой момент.

В первом периоде зрители после удаления Максима Мамина увидели 21-й гол Голдобина в сезоне, но, как оказалось, ранее был офсайд. Здесь стоит похвалить видеоштаб номинальных гостей, сработавший очень чётко. В целом же команды радовали хорошими скоростями и нацеленностью на ворота.

В начале второй двадцатиминутки Дыбленко с неудобной руки набросил шайбу на пятак, Мингачёв здорово отборолся и сделал скидку на Фатеева, который из выгодной позиции не промахнулся, распечатав Рыбара.

«Спартак» — ЦСКА Фото: РИА Новости

Ещё один хороший шанс отличиться был у Голдобина, но Николай не реализовал выход один на один. А вот соперник отлично воспользовался большинством: Соркин подготовил кистевой бросок из левого круга вбрасывания — шайба оказалась в ближнем углу ворот. Отметим отлично сработавшего на пятаке партнёра, перекрывшего обзор вратарю.

По лицу Алексея Жамнова было понятно, что происходящим на льду, как и действиями своей команды, рулевой спартаковцев был недоволен. Всё явно шло не по тому плану, который задумывал тренерский штаб хозяев. Отдельно стоит сказать про голкипера ЦСКА Ивана Федотова (в итоге отразил все 44 броска по своим воротам): два периода (а затем и третий) он провёл идеально, выручив свою команду в нужные моменты. Похоже, габаритный россиянин начинает возвращать свою былую форму.

Третью двадцатиминутку армейцы провели уверенно и внимательно, не позволив сопернику забросить хотя бы одну шайбу. Было видно, что хоккеисты Фёдорова чётко выполняли тренерское задание. ЦСКА дотерпел, а в концовке Окулов поразил пустые ворота после того, как Рыбара заменили на шестого полевого хоккеиста.

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«Спартак» впервые в сезоне ушёл со льда без заброшенных шайб. В свою очередь, ЦСКА одержал третью победу подряд, взяв два очка в принципиальном противостоянии. Не сомневаемся, что к плей-офф команда Сергея Фёдорова вновь предстанет в своём лучшем виде.