Зинченко — о драке с Вербой: в хоккее как в боксе, все удары после гонга запрещены

Нападающий СКА Иван Зинченко рассказал о драке с защитником «Авангарда» Марком Вербой во вчерашнем матче между командами в Санкт-Петербурге.

«Я действительно договорился о драке с Вербой — всё было по обоюдному согласию. Мы уступали в счёте, надо было встряхнуть команду, поэтому с готовностью принял вызов. В начале мне удались несколько неплохих ударов, потом Марк вывернулся, и судьи начали нас разнимать — просто повисли у меня на руках. Так получилось, что оба сдерживали почему-то меня, а оппонент свободно продолжал наносить удары. Очень благодарен нашим докторам, которые оперативно среагировали. Но знаете, это как в боксе — после гонга все удары запрещены, так и в хоккее должно быть, если один из игроков связан по рукам и ногам судьями и явно не может ответить или защититься», — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, матч между СКА и «Авангардом» завершился победой омского коллектива со счётом 5:3.