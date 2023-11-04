«Рейнджерс» поместили Фокса в долгосрочный список травмированных

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместили защитника Адама Фокса в долгосрочный список травмированных с повреждением нижней части тела, сообщает Reuters. Таким образом, он не сможет выходить на лёд, как минимум в течение 10 матчей или 24 дней.

Вчера, в матче против «Каролины Харрикейнз» Фокс столкнулся с нападающим соперника Себастьяном Ахо, когда до конца первого периода оставались 7 минут 51 секунды. Игрок «Рейнджерс» с трудом добрался до скамейки и больше на лёд не выходил.

В нынешнем сезоне на счету у экс-обладателя «Норрис Трофи» Фокса три гола и восемь передач в 10 матчах.

Также «Рейнджерс» поместили чешского нападающего Филипа Хитила в обычный список травмированных с повреждением верхней части тела. Форвард получил повреждение за шесть с половиной минут до конца второго периода встречи с «Харрикейнз». На счету Хитила шесть результативных передач в 10 играх со старта сезона.

Кроме того, ньюйоркцы сообщили, что ближайший матч команды в гостях против «Миннесоты» пропустит нападающий Баркли Гудроу. Канадец будет присутствовать на рождении сына. Встреча «Рейнджерс» с «Уайлд» начнётся в 3:00 мск 5 ноября.

Ньюйоркцы вызвали защитника Коннора Макки из аффилированного клуба АХЛ «Хартфорд».