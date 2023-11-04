Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Джек Хьюз получил травму, влетев в борт

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр». Ситуацию для гостей огорчило не только поражение, но и травма главного лидера.

В одном из эпизодов по ходу матча один из лучших хоккеистов начала сезона американский форвард «Дэвилз» Джек Хьюз получил повреждение. Во время атаки на ворота соперника он после броска прокатился по льду и ударился об борт, получив травму верхней части тела.

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Напомним, 22-летний форвард набрал 20 (5+15) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 13 набранных очков.