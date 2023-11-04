Торторелла прокомментировал уверенную победу над «Баффало»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о победе своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Баффало Сэйбрз» (5:1).

«Второй период был важным, потому-что у них есть хорошие игроки, которые умеют забивать. Я не думаю, что наша игра изменилась позиционно, когда у нас не было шайбы, мы прессинговали. Мы старались сохранять агрессию в прессинге, не отступать. Я считаю, что мы сохранили самообладание в третьем периоде, когда они забили. Команда продолжает строиться, парни могут забросить несколько шайб, если захотят, но я думаю, что мы упростили нашу игру, играли прямолинейно и просто сохраняли голову холодной», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

«Филадельфия» имеет 11 очков после 11 матчей в текущем сезоне НХЛ и располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции.