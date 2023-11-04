«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в гостевом матче КХЛ

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный клуб уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).
Счёт в конце первого периода открыл форвард хозяев Артур Тянулин, которому ассистировали Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов. В конце второго периода уже сам Мичков удвоил преимущество хозяев. Однако за 12 секунд до конца второй 20-минутки Владимир Ткачёв отыграл одну шайбу для гостей, а далее Райан Спунер сначала сравнял счёт в третьем периоде, а затем и принёс победу своей команде в овертайме.
«Авангард» набирает 33 очка и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Сочи», с 26 очками, идёт восьмым на Западе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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