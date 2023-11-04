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«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в гостевом матче КХЛ

«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в гостевом матче КХЛ
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В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный клуб уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).

Счёт в конце первого периода открыл форвард хозяев Артур Тянулин, которому ассистировали Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов. В конце второго периода уже сам Мичков удвоил преимущество хозяев. Однако за 12 секунд до конца второй 20-минутки Владимир Ткачёв отыграл одну шайбу для гостей, а далее Райан Спунер сначала сравнял счёт в третьем периоде, а затем и принёс победу своей команде в овертайме.

«Авангард» набирает 33 очка и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Сочи», с 26 очками, идёт восьмым на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Тянулин (Мичков, Хуснутдинов) – 17:24 (5x5)     2:0 Мичков (Галенюк, Тянулин) – 37:08 (5x4)     2:1 Ткачёв – 39:48 (5x5)     2:2 Спунер (Ткачёв) – 44:49 (5x5)     2:3 Спунер (Буше) – 64:49 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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