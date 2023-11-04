СКА прервал серию неудач победой по буллитам над «Витязем»
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В Балашихе завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА одержал победу над местным «Витязем» (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Воронков (Ежов, Попов) – 03:06 (5x5) 2:0 Цицюра (Угольников, Валенцов) – 07:26 (5x5) 2:1 Гальченюк (Никишин, Хайруллин) – 45:29 (5x4) 2:2 Сапего (Толчинский, Воробьёв) – 54:06 (5x5) 2:3 Гальченюк – 65:00
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