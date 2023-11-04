Н. Заварухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» (2:1).

«Хороший темп игры, хорошее движение у команды, домашняя поддержка помогала. Здорово, что одержали трудовую победу, придаст нам уверенности, в концовке здорово сработало большинство. Команда сыграла самоотверженно, Вова Галкин вовремя держал в игре.

Воробьёв с капитанской нашивкой? Мы выбирали капитана и ассистентов, он был среди ассистентов, мы поговорили с ним и дали нашивку. Это не было связано с тем, что игра была против Нижнекамска, запланировали это.

Просели в третьем периоде? Контроль шайбы был у соперника, хотя там была хорошая смена в чужой зоне, в следующей не вовремя поменялись и закрыли нас.

Игра четвёртого звена? Кузнецов получил травму, а так оно имеет хорошие моменты, но КПД нет, не забивает. Будем думать, что делать, здоровья Владимиру.

Широкова и Аликина не было? Галкин должен был по плану играть, по Широкову тоже плановая ротация, дали позаниматься, в следующей игре будет в составе», — передаёт слова Заварухина с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.