Главный тренер «Локомотива» — о голе Гусева: против Сергеева не практикант играл

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо» (0:3) высказался об игре своего защитника Андрея Сергеева в момент, когда форвард гостей Никита Гусев забрасывал победную шайбу.

«Опытные защитники сегодня сыграли не очень – Сергеев и Гернат? Там бы я не сказал, что ошибся Сергеев. Он вышел со смены и остался в позиции, а против него не практикант играл, скажем так. Здесь трудно говорить об ошибке. Вопрос в том, что это же командный вид спорта. Ошибся партнёр – нужно выручить. Мы не смогли правильно среагировать. Матч был уровня плей-офф по скоростям, но было очень много брака, потому что соперник нас торопил, и мы принимали либо очень простые решения, либо запаздывали с ними. Вот это заставляло больше бегать, чем играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы Никиты Гусева:

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