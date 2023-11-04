«Так мы не выиграем». Главный тренер «Сибири» — о 10 бросках в створ за матч

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (0:2).

Напомним, в этой встрече новосибирцы нанесли всего 10 бросков в створ ворот.

«Сложно выиграть без голов. При общем количестве 10 бросков (в створ. — Прим. «Чемпионата») — так мы не выиграем. Нам сейчас надо подумать, посмотреть эту игру и сделать выводы на следующую.

Почему было так мало бросков? Долго принимаем решения, когда надо бросать, мы делаем передачу, в других моментах долго ждём, нас перекрывают, и надо было попадать в ворота, когда бросали», — сказал Немировски на пресс-конференции.

«Сибирь» имеет 27 очков и делит восьмое место с «Нефтехимиком» в таблице Восточной конференции.