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«Так мы не выиграем». Главный тренер «Сибири» — о 10 бросках в створ за матч

«Так мы не выиграем». Главный тренер «Сибири» — о 10 бросках в створ за матч
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (0:2).

Напомним, в этой встрече новосибирцы нанесли всего 10 бросков в створ ворот.

«Сложно выиграть без голов. При общем количестве 10 бросков (в створ. — Прим. «Чемпионата») — так мы не выиграем. Нам сейчас надо подумать, посмотреть эту игру и сделать выводы на следующую.

Почему было так мало бросков? Долго принимаем решения, когда надо бросать, мы делаем передачу, в других моментах долго ждём, нас перекрывают, и надо было попадать в ворота, когда бросали», — сказал Немировски на пресс-конференции.

«Сибирь» имеет 27 очков и делит восьмое место с «Нефтехимиком» в таблице Восточной конференции.

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