«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по худшей разнице шайб за первые 11 матчей сезона

«Сан-Хосе» – первая команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в двух играх подряд. Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Питтсбургом» (2:10) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. За 11 первых матчей сезона «Шаркс» имеют разницу забитых и пропущенных шайб -43, пропустив 55 голов и забив лишь 12.

Таким образом, «Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по худшей разнице забитых и пропущенных шайб за 11 первых матчей сезона. Ранее худшим результатом была разница -41, которую показали «Квебек» в сезоне-1919/1920 и «Ванкувер» в сезоне-1984-1985.

Худшей разницей забитых и пропущенных шайб за весь сезон является результат «Вашингтона» в сезоне-1974/1975, когда за 80 матчей регулярки команда имела баланс шайб -265.