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«Лада» в Москве ведёт 4:1 после второго периода в матче с ЦСКА. У Шумакова дубль

«Лада» в Москве ведёт 4:1 после второго периода в матче с ЦСКА. У Шумакова дубль
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Ладой». После второго периода гости уверенно ведут в счёте 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Джозефс (Сафин, Минеев) – 04:22 (5x5)     0:2 Романов (Березин) – 10:56 (5x4)     0:3 Шумаков (Сафин) – 30:13 (5x5)     0:4 Шумаков (Фисенко, Солянников) – 32:25 (5x5)     1:4 Каменев (Плотников) – 34:59 (5x5)    

После первого периода счёт был 2:0 в пользу тольяттинцев. Отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Во втором периоде гости увеличили своё преимущество до четырёх шайб — дублем отметился нападающий «Лады» Сергей Шумаков. Армейцам удалось отыграть одну шайбу в концовке второго отрезка, когда гол забил Владислав Каменев. Отметим, что все четыре шайбы пропустил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков.

Напомним, перед началом этого матча «Лада» находилась на третьем месте в таблице Востчоной конференции КХЛ. ЦСКА расположился на пятой строчке Запада.

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