«Лада» в Москве ведёт 4:1 после второго периода в матче с ЦСКА. У Шумакова дубль

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Ладой». После второго периода гости уверенно ведут в счёте 4:1.

После первого периода счёт был 2:0 в пользу тольяттинцев. Отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Во втором периоде гости увеличили своё преимущество до четырёх шайб — дублем отметился нападающий «Лады» Сергей Шумаков. Армейцам удалось отыграть одну шайбу в концовке второго отрезка, когда гол забил Владислав Каменев. Отметим, что все четыре шайбы пропустил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков.

Напомним, перед началом этого матча «Лада» находилась на третьем месте в таблице Востчоной конференции КХЛ. ЦСКА расположился на пятой строчке Запада.