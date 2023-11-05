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«Лада» в Москве обыграла ЦСКА и вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ

«Лада» в Москве обыграла ЦСКА и вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Ладой». Победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Джозефс (Сафин, Минеев) – 04:22 (5x5)     0:2 Романов (Березин) – 10:56 (5x4)     0:3 Шумаков (Сафин) – 30:13 (5x5)     0:4 Шумаков (Фисенко, Солянников) – 32:25 (5x5)     1:4 Каменев (Плотников) – 34:59 (5x5)     2:4 Мамин (Григоренко, Диц) – 48:09 (5x5)     3:4 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 59:25 (6x4)    

После первого периода счёт был 2:0 в пользу тольяттинцев. Отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Во втором периоде гости увеличили своё преимущество до четырёх шайб — дублем отметился нападающий «Лады» Сергей Шумаков. Армейцам удалось отыграть одну шайбу в концовке второго отрезка, когда гол забил Владислав Каменев. В третьем периоде армейцам удалось отыграть две шайбы, но на большее ЦСКА не хватило. Отметим, что все четыре шайбы пропустил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков.

Благодаря этой победе «Лада» вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада.

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