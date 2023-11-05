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«Это ваша карма. Вы никогда не выиграете». Бывшая жена Э. Кейна обратилась к «Эдмонтону»

«Это ваша карма. Вы никогда не выиграете». Бывшая жена Э. Кейна обратилась к «Эдмонтону»
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Анна Кейн, бывшая жена хоккеиста Эвандера Кейна, обрушила шквал критики на «Эдмонтон Ойлерз» и капитана клуба Коннора Макдэвида.

«Вы подписали человека, который украл у меня моего ребёнка! Это ваша карма. Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него.

Сообщество НХЛ тесно сплочено, и слухи о действиях Кейна хорошо известны игрокам. Вы знали о его поведении, но предпочли закрыть на это глаза. Вы, ребята, знали, что он делает, и все смотрели в другую сторону, позор вам как организации», — написала Анна на своей странице в соцсети и отметила аккаунт Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон Ойлерз» после 10 матчей набрал пять очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции.

Напомним, в конце 2021 года Эвандер Кейн получил право единоличной опеки над своей дочерью. Его бывшая супруга должна была пройти психиатрическую экспертизу.

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