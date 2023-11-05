Защитник «Салавата» Панин рассказал о совете от конькобежца Елистратова во избежание травм

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о совете от конькобежца Семёна Елистратова во избежание травм.

«Семён придумал лайфхак с пакетиком поверх носка в ботинке, чтобы не натирало ноги. Сначала смеялись над таким способом, теперь повторяют. Звучит очень жизнеутверждающе», — приводит слова Панина издание «Мой Башкортостан».

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 37-летний Панин провёл 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Уфимский клуб набрал 33 очка после 26 встреч и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с «Нефтехимиком» завтра, 6 ноября. Игра начнётся в 14:30 мск.